Объем услуг фотографов в Казахстане вырос почти на 50%

Астана, , 08:24 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года объем услуг фотографов в Казахстане составил 2,4 млрд тенге ($6,5 млн), что на 46,1% больше, чем годом ранее, сообщает 11 декабря агентство Energyprom со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Жители Казахстана оплатили 50,1% от общего объема услуг фотографов. В 2017 году объем услуг фотографов снизился на 17,5%, до 1,7 трлн тенге ($4,6 млн).

По состоянию на 1 октября стоимость четырех цветных снимков на документы выросла на 2%, до 443 тенге ($1,2). Самые дорогие фотоуслуги наблюдаются в Кызыл-Орде, а самые дешевые — в Актюбинске.

Отметим, в Казахстане действует ассоциация профессиональных фотографов (АПФК), которая объявила в качестве одной из своих целей развитие отечественного фотоискусства.

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