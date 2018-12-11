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За «умные счетчики» газа жители России могут заплатить 130 млрд

Экономика

Проработать механизмы внедрения интеллектуальных приборов учета газа поручено Минэнерго РФ, Минэкономики РФ и ФАС

За «умные счетчики» газа жители России могут заплатить 130 млрд
Иллюстрация: Two-sonnik.ru
Газ

Москва, 11 декабря 2018, 08:16 — REGNUM  Российских граждан, дома которых оснащены системой центрального газоснабжения, могут обязать установить «умные счетчики». Исходя из средней стоимости такого прибора учета в масштабах страны, такое новшество обойдется населению примерно в 130 млрд рублей, пишет 11 декабря «Коммерсантъ».

По данным источников издания, вопрос установки новых счетчиков поднимался 4 декабря на совещании в правительстве РФ. По итогу заседания вице-премьер Дмитрий Козак дал поручение Минэнерго РФ, Минэкономики РФ и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ проработать механизмы внедрения интеллектуальных приборов учета газа.

Эксперты газеты подсчитали, что на начало 2018 года в России газифицировано было 25,6 млн домов и квартир, таким образом, перевод их на новые счетчики обойдется примерно в 128 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сделать обязательной установку в жилых домах счётчиков с функцией дистанционной передачи показаний предложили в Минстрое РФ. По мнению экспертов, это поможет решить вопрос «подкрутки» приборов учета недобросовестными домовладельцами.

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