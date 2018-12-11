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Кандалакшский порт перегрузил два миллиона тонн угля с начала года

Экономика

Предприятие достигло показателя 80-х годов прошлого века

Мурманск, 11 декабря 2018, 08:06 — REGNUM  Кандалакшский Морской торговый порт (МТП) вышел на высокий уровень грузооборота, соответствующий показателю 1980-х годов, заявил гендиректор предприятия Талех Меликов, комментируя результаты работы в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба порта.

3 декабря в порту был зафиксирован новый рекорд — перегрузка двухмиллионной тонны угля с начала года. Этот показатель более чем на 20% превысил результаты работы в 2017 году.

«Можно с уверенностью сказать, что данный показатель не предел, мы продолжим работу над увеличением грузооборота и повышением качества предоставления услуг», — пояснил Меликов.

Кандалакшский МТП — международный сухогрузный терминал в городе Кандалакша Мурманской области. Он обеспечивает круглогодичную работу с судами класса Handysize/Handymax: LОА — до 200 м, breadth — до 32 м, draught — до 9,9 м, DW — до 45 000 т, при этом навигация зимой обеспечивается ледоколами. С 2007 года Кандалакшский МТП входит в многопрофильный холдинг ГК ТАЛТЭК.

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