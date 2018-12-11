За 10 месяцев в местные бюджеты Казахстана поступило более $10 млрд

Астана, , 08:08 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2018 года объем поступлений в местные бюджеты Казахстана составил 3,88 трлн тенге ($10,5 млрд), что на 0,4% больше, чем годом ранее, сообщает 11 декабря аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов республики.

В 2017 году годовой прирост за аналогичный период составил 11,5%, а в 2016 году — 15%. В структуре доходов 1,99 трлн тенге ($5,38 млрд) приходится на трансферы, что на 7,6% меньше, чем в январе — октябре 2017 года.

Объем налоговых поступлений составил 1,76 трлн тенге ($4,76 млрд), что на 12% больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября депутаты Мажилиса парламента Казахстана приняли закон о республиканском бюджете на 2019−2021 годы. Сенат парламента внес 89 поправок в документ.

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