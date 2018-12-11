Экономический кризис поднял Украину в рейтинге экологичных стран

Киев, , 07:56 — REGNUM Украина заняла 18-е место в рейтинге стран, которые меньше всего влияют на изменение климата на планете (Climat Change Performance Index), составленном и опубликованном немецкими организациями Germanwatch и NewClimate Institute.

Согласно сообщению, за год Украина поднялась на два пункта и заняла в рейтинге 18-е место, поскольку в стране низкий уровень выбросов парниковых газов и низкое потребление энергии.

При этом отмечается, что позитивные моменты, которые не позволяют Украине сильно влиять на изменение климата, связаны не с целенаправленными действиями властей, а с экономическим кризисом.

Первые три места не заняла ни одна страна, а на четвертой строке оказалась Швеция, затем Марокко и Литва.

Напомним, доля «зеленой» энергетики на Украине составляет всего 1,5%, тогда как доля АЭС — более 50%.

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