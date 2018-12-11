В Казахстане выросло потребление мяса, несмотря на рост цен

Астана, , 07:54 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2018 года один килограмм конины подорожал по сравнению с прошлым годом на 10,5%, до 1 746 тенге (314 рублей), сообщает 11 декабря аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Свинина подорожала на 7%, до 1 303 тенге (234 рубля), говядина — на 6,7%, до 1 543 тенге (277 рублей), мясо курицы — на 6,4%, до 798 тенге (143 рубля), баранина — на 5,3%, до 1 444 тенге (256 рублей).

По итогам девяти месяцев 2018 года потребление мяса и мясопродуктов в Казахстане выросло на 1,6%, до 19 кг на душу населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года производство мяса в Казахстане составило 225 186 тонн, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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