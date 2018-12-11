Рубль выглядит крепким в потоке внешнего негатива

Москва, , 07:08 — REGNUM На биржевых торгах 10 декабря рубль несколько умерил свои амбиции к укреплению. В течение дня российская нацвалюта показывала разнонаправленную динамику. К вечеру 10 декабря рубль упал к доллару на 0,22% и немного вырос по отношению к евро — на 0,08%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Основной причиной падения рубля к доллару стало понижение цен на нефть. В течение торгового дня нефть марки Brent летела вниз и днем теряла до 3% стоимости. К вечеру понедельника падение замедлилось, цена нефти опустилась только на 1,19% до $60,91 за баррель.

Цена нефти, а также зарубежные фондовые индексы снижались на внешнем негативе, прежде всего, это была разочаровывающая статистика по объемам экспорта и импорта китайских товаров. Особенно рынки были обеспокоены тем, что импорт товаров из США в Китай упал на 25%, что может только ухудшить дефицит торгового баланса США и оказать дальнейшее негативное воздействие на американский фондовый рынок. Так что рубль выглядел относительно крепким на потоке внешнего негатива.

Индекс российских гособлигаций RGBI в понедельник снова вырос на 0,17%. Курс евро по отношению к доллару 10 декабря упал на 0,17% из-за неутихающих протестов во Франции. Кроме того, к французским протестам добавились еще и митинги сторонников независимости Каталонии, а это тоже негативно влияет на евро. Исходя из политической ситуации в мире, сегодня, 11 декабря, прогноз по курсу доллара сохраняется в диапазоне 66−67 руб., по курсу евро — в диапазоне 75−76 руб.

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