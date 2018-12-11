От стрельбы в директора до внешнего управления: дело хлебозавода из Татарии

Альметьевск, Татария, , 05:08 — REGNUM Альметьевский хлебозавод, попавший в ноябрьскую медиаповестку после полукриминальных разборок действующего и бывшего директоров, перешёл к следующему этапу в процедуре банкротства. Арбитражный суд Татарии ввёл в отношении ООО «Альметьевск-хлеб» после наблюдения — внешнее управление. Решение пока не изготовлено и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в конце ноября 2018 года был задержан бывший владелец альметьевского хлебозавода Расим Хайрутдинов. Его подозревают в покушении на убийство действующего гендиректора Рустама Латыпова. Следствие считает, что оба бизнесмена ехали в банк для оформления кредита, но по дороге потерпевший посчитал условия невыгодными и отказался кредитоваться. Тогда, по версии следствия, экс-директор «вышел из автомобиля и, открыв дверь за передним пассажирским сидением, на котором сидел потерпевший, попытался выстрелить в него из револьвера». Жизнь второму бизнесмену спасла осечка и последующее сопротивление. Сам подозреваемый вины не признает, и озвучивает прямо противоположную версию.

Читайте также: «Клан миллиардеров», «операция устрашения»: неделя в Татарии

Тем временем, Арбитражный суд Татарии 10 декабря 2018 года принял решение перейти к внешнему управлению на предприятии. В ноябре на собрании кредиторов они проголосовали против заключения мирового соглашения, против перехода к финансовому оздоровлению и за внешнее управление. Также кредиторы высказались против банкротства хлебозавода и перехода к конкурсному производству. Внешним управляющим был рекомендован Дмитрий Мирошниченко (Башкирия, член Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние»).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Альметьевск-хлеб» учреждено 4 сентября 2015 года путём реорганизации другого юрлица. Специализация — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Уставный капитал — 687 710 рублей, среднесписочная численность работников — 150 человек. Гендиректор с сентября 2017 года — Рустам Латыпов, единственный собственник — Руслан Усманов. Латыпов также является директором, а Усманов владельцем ОО «Управляющая компания «Ашале» (создано в 2016 году). Непосредственно хлебозавод выступал учредителем ООО «Трансресурс» (деятельность автомобильного грузового транспорта).

Иск с требованием банкротства альметьевского предприятия подало башкирское ООО «Давлекановский КХП», которому завод задолжал чуть более 3,6 млн рублей.

18 июля 2018 года в отношении компании ввели наблюдение. Временным управляющим был назначен Дмитрий Мирошниченко.

Список кредиторов к моменту ввода внешнего управления пополнился ещё на ряд компаний. В их числе — АО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» (претензии на сумму свыше 1,9 млн рублей), налоговая служба (1 390 464,49 рубля), АО «Альметьевск-водоканал» (647 516,84 рубля), ОАО «Актанышское хлебоприёмное предприятие» и другие.