GoPro планирует перенести производство камер для американского рынка

Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Компания GoPro планирует перенести из Китая производство камер, предназначенных для американского рынка, говорится в официальном пресс-релизе компании.

Это решение было принято по причине высоких пошлин на китайские товары в США. В связи с этим компания, чтобы не потерять американский рынок, планирует перенести часть производства в Соединенные Штаты. Отмечается, что перенос будет осуществлен к середине 2019 года. При этом производство камер, предназначенных для других рынков, планируется оставить в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года президент США Дональд Трамп посоветовал американскому бизнесу, не желающему терпеть убытки от пошлин на импорт китайских товаров в Соединенные Штаты, переносить производство своей продукции в Штаты.

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