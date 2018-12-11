Власти Мордовии прорабатывают вопрос роста зарплат во всех сферах

Саранск, , 01:05 — REGNUM Председатель правительства Мордовии Владимир Сушков провел заседание кабинета министров, посвященное текущим вопросам в рамках выполнения задач, которые обозначил глава региона Владимир Волков на совещании с главами муниципальных районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Среди ключевых вопросов — увеличение заработной платы и снижение уровня бедности в регионе.

В настоящее время проводится масштабный мониторинг уровня заработных плат на предприятиях региона. По его итогам будет разработан комплекс мер по планомерному увеличению зарплат во всех сферах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Мордовии средняя начисленная заработная плата работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в октябре 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года на 6,9% — до 26,354 тыс. рублей. По итогам января-октября средняя зарплата составила 26,092 тыс. рублей и выросла по сравнению с январем-октябрем 2017 года на 8,7%.

Максимальный рост зарплат наблюдается в учреждениях здравоохранения и социальных услуг — на 14,6%, в сфере образования рост составил 7%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 4,6%.