Вторник, 11 Декабря 2018 года
01:41:27 МСК

Власти Мордовии прорабатывают вопрос роста зарплат во всех сферах

Экономика

В течение года средняя начисленная зарплата в республике выросла на 6,9%

Саранск, 11 декабря 2018, 01:05 — REGNUM  Председатель правительства Мордовии Владимир Сушков провел заседание кабинета министров, посвященное текущим вопросам в рамках выполнения задач, которые обозначил глава региона Владимир Волков на совещании с главами муниципальных районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Среди ключевых вопросов — увеличение заработной платы и снижение уровня бедности в регионе.

В настоящее время проводится масштабный мониторинг уровня заработных плат на предприятиях региона. По его итогам будет разработан комплекс мер по планомерному увеличению зарплат во всех сферах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Мордовии средняя начисленная заработная плата работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в октябре 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года на 6,9% — до 26,354 тыс. рублей. По итогам января-октября средняя зарплата составила 26,092 тыс. рублей и выросла по сравнению с январем-октябрем 2017 года на 8,7%.

Максимальный рост зарплат наблюдается в учреждениях здравоохранения и социальных услуг — на 14,6%, в сфере образования рост составил 7%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 4,6%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарплаты медиков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить