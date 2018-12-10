Торговая неделя на национальной газовой бирже США HenryHub

Вашингтон, , 23:51 — REGNUM В пятницу, седьмого ноября торги на национальной газовой бирже США HenryHub торги закончились на отметке 4,50 доллара за 1 миллион британских тепловых единиц, что соответствует 160,59 доллара за 1000 кубометров природного газа. За осенний период цены на бирже выросли почти на 59%, что обусловлено недостаточным объемом газа в хранилищах — в 2018 году запасы меньше, чем в 2017 году, на 18 млрд кубометров и находятся на минимальных отметках за последнее десятилетие. Такой уровень цены делает СПГ, произведенный в Штатах, неконкурентоспособным не только на газовом рынке Европы, но и на газовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Напомним, каким образом складываются цены на СПГ, который производится на заводах по сжижению, работающих на территории США. За основу берется цена газа на HenryHub — любая компания, подписавшая контракт на сжижение газа с заводами Sabinе Pass, Cove Point и Corpus Christi имеет право приобрести природный газ только на этой бирже. 15% от биржевой цены стоит транспортирование газа до завода-производителя, стоимость услуг американских заводов по сжижению газа составляет порядка 130 долларов за 1 000 кубометров. Затем потенциальный продавец СПГ, произведенного на территории США, должен зафтрахтовать танкер-газовоз и доставить груз до потребителей. В результате стремительного роста стоимости фрахта для спотового газового рынка, доставка СПГ в Европу в декабре 2018 года составляет порядка 36 долларов за 1 0000 кубометров. Потери СПГ при транспортировке и регазификации совокупно составляют около 4% от начального объема.

С учетом всего перечисленного, цена СПГ, произведенного на территории США в первой декаде декабря, достигла бы 365 долларов за 1 000 кубометров. Для сравнения — руководство Газпрома рассчитывает, что средняя цена российского трубопроводного газа, поставляемого в Европу в 2018 году, составит 245 долларов за такое же количество, то есть «американский СПГ» обходился бы европейским потребителям на 49% дороже. Средняя цена СПГ на азиатских биржах составляет в настоящее время около 320 долларов США за 1 000 кубометров. Следовательно, и на рынок АТР «американский СПГ» в настоящее время может поставляться только в том случае, если трейдеры, занимающиеся такими поставками, сумели оплатить покупку газа на Henry в сентябре-октябре.

Словесная риторика руководителей США о газовом рынке, о конкуренции на нем с российскими компаниями не соответствуют реальной ситуации, сложившейся в начале декабря.