Гидроэнергетики России и Узбекистана готовы к началу совместных проектов

Ташкент, , 23:50 — REGNUM В Москве состоялась рабочая встреча руководителя российской государственной компании РусГидро Никола Шульгинова и заместителя премьер-министра Узбекистана, министра финансов Джамшида Кучкарова, а также представителей компаний «Узбекэнерго» и «Узбекгидроэнерго».

Стороны обсудили текущее положение сотрудничества по ранее подписанным договорам о сотрудничестве. В ближайшее время стороны приступят к формированию совместной группы между АО «Институт Гидропроект» (входит в структуру РусГидро) и АО «Гидропроект» (Узбекистан), которая приступит к разработке технико-экономического обоснования проекта «Строительство Муллалакской ГЭС (240 МВт)». В энергобалансе Узбекистана выработка ГЭС составляет всего 13%, руководство республики видит целесообразным дальнейшее развитие и модернизацию гидроэнергетики как внутри страны, так и за счет реализации импортоориентированных проектов в соседних государствах, имеющих богатые водные ресурсы — в Таджикистане и в Киргизии.

Во время первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном 19 октября 2018 года РусГидро и «Узбекгидроэнерго» подписали соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере гидроэнергетики. Ключевой пункт — создание на базе проектных институтов двух рабочих групп: для разработки ТЭО строительства Муллалакской ГЭС (240 МВт) и Верхнепскемской ГЭС (200 МВт) и проведения научно-исследовательских работ.

Сотрудничество России и Узбекистана имеет прекрасные перспективы не только в «мирном атоме», но и в гидроэнергетике.