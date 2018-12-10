Новая кадровая стратегия атомной отрасли Великобритании

Лондон, , 23:45 — REGNUM В World Nuclear News опубликована стратегия кадровой политики в атомной энергетике Великобритании, подготовленная группой NSSG. Ориентир на 2021 год — отрасли требуется 100 тысяч работников, занятых полный рабочий день.

Группа NSSG создана рядом отраслевых нанимателей и профсоюзов и занимается проблемами кадров как в гражданском, так и в военном секторах атомной отрасли Британии. Участие в работе группы принимают также правительственные ведомства страны.

Стратегический план от группы NSSG раскрывает пути достижения поставленных ориентиров по человеческим ресурсам. Необходимо сделать атомную отрасль привлекательной для работников других отраслей, поощряя их переходы в атомную энергетику, для чего потребуется целенаправленно охватывать школы, разрабатывать и проводить образовательные и карьерные мероприятия. По молодёжной политике группа предлагает такие меры, как присуждение стипендий для учащихся по ядерным специальностям, создание «рекрутинговой платформы» для выпускников вузов и аспирантов для облегчения поиска работы в отрасли и формирование единых стандартов и требований для будущих атомщиков. Кроме того, NSSG предлагает запустить в Британии пилотную программу по переобучению работников угольной отрасли с целью их последующего перевода на работу в атомную энергетику.

При этом «Стратегия» не определяет перечень высших учебных заведений Британии, которые могли бы взять на себя подготовку такого количества новых специалистов, нет в ней и рекомендаций о том, каким образом может быть выстроено взаимодействие с французской компанией EDF, британское подразделение которой является владельцев всех АЭС островного государства. Удастся ли справиться с кадровой проблемой в стране, где строится только одна новая атомная электростанция (реализацией проекта нового энергоблока АЭС «Хинкли Поинт» занимается консорциум французских и китайских государственных компаний), покажут ближайшие несколько лет.