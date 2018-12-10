РФ: Предварительные итоги экспорта нефти, природного газа и их переработки

Москва, , 23:41 — REGNUM Опубликованы данные статистики Федеральной таможенной службы РФ по экспорту углеводородной продукции за первые десять месяцев 2018 года.

В физическом выражении экспорт нефти по сравнению с таким же периодом предыдущего года уменьшился на 0,1%, при этом в стоимостном выражении объем экспорта увеличился на 38,6%, составив 106,59 млрд долларов США. Доходы от экспорта нефтепродуктов выросли на 33,6% — до 65,197 млрд долларов США. Физический объем экспорта уменьшился год к году на 0,5% и составил 125,541 млн тонн.

Экспорт природного газа в натуральном выражении увеличился год к году на 9,2% и составил 183,6 млрд кубометров. Средняя цена поставок Газпрома составила в 2018 году 217,5 доллара США за 1000 кубометров, на 22,7% выше, чем в прошлом году. В стоимостном выражении экспорт природного газа увеличился на 34% и составил 39,925 млрд долларов США.

Экспорт сжиженного газа увеличился на 71%, в стоимостном выражении он составил 4,635 млрд долларов США, физический объем экспорта — 20,16 млн тонн.

По сравнению с январем-октябрем 2017 г. стоимостный объем экспорта нефти и природного газа возрос на 36,3%, а физический — на 5,2%. По итогам 10 месяцев 2018 г. удельный вес нефти и газа и продуктов их переработки в товарной структуре экспорта составил 64,4% против 60,7% в январе-октябре 2017 г. В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этой продукции выросла с 65% до 68,3%, в страны СНГ — с 32,6% до 36,5%.

Прирост физических объемов экспорта нефтегазовой продукции значительно ниже увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции, рост экспорта нефтегазовой продукции в товарной структуре в стоимостном выражении обусловлен значительным повышением мировых цен на нефть. При этом стоит иметь в виду, что до официального подведения итогов экспорта российской продукции остается не менее двух месяцев.