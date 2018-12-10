Бюджеты псковских сельских поселений пострадали от переоценки земель

Псков, , 22:35 — REGNUM Сельские поселения Псковской области столкнулись с проблемой формирования и исполнения доходной части своих бюджетов из-за кадастровой оценки земель, проведённой в 2016 году. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, эта проблема обсуждалась сегодня, 10 декабря, на первом заседании согласительной комиссии по проекту бюджета региона на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.

Обращения в согласительную комиссию поступили от глав Себежского района и Карамышевской волости Псковского района, но, как отметил спикер регионального парламента Александр Котов, эта проблема характерна и для всего региона.

Кадастровая оценка земель, проведённая в 2016 году, привела к тому, что расчёт налогового потенциала сельских поселений оказался завышенным — в итоге сократился объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Провести новую кадастровую оценку закон позволит не ранее 2020 года.

Александр Котов отметил, что есть возможность оспорить завышенную кадастровую стоимость земли, подав заявление в специально созданную комиссию, но это, по его мнению, не решит системную проблему. Вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева предложила ещё один путь выхода из сложившейся ситуации: муниципалитеты вправе ввести понижающий коэффициент на земельный налог.

Напомним, ранее с проблемой переоценки земель столкнулись садоводы Псковской области — стоимость их участков оказалась в десятки раз выше рыночной. При этом, как отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в 2017 году уменьшение кадастровой стоимости земель почти на 8 млрд рублей привело к потере почти 90 млн рублей земельного налога.

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