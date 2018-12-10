В Госдуме рассмотрят инициативу о платных автодорогах в Арктике

Салехард, , 22:25 — REGNUM В Госдуме РФ в начале 2019 года рассмотрят поправку в законодательство, разрешающую на Крайнем Севере платные дороги для грузового автотранспорта даже при отсутствии альтернативного бесплатного проезда. Об этом, со слов депутата Госдумы РФ Владимира Пушкарева, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем буквально в начале 2019 года его рассмотрение на комитете и, соответственно, рассмотрение его в первом чтении», — заявил депутат, сообщив, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила данные поправки.

Инициатива о платных дорогах в Арктике нужна властям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). С ее помощью они планируют построить мост через реку Пур на автодороге Уренгой — Заполярное, предварительной стоимостью 7 млрд. рублей, протяженностью 1,2 километра и пропускной способностью 2,5 тыс. автомобилей в сутки.

На с дочерней структурой «Мостоотряда-11» — «Региональной инфраструктурной компанией» — на днях должно быть подписано концессионное соглашение, по которому компания готова выступить инвестором и построить мост за 32 месяца.

Для окупаемости проекта власти ЯНАО предлагают сделать проезд платным, причем утверждается, что так будет только для грузовых машин. Но для этого надо отменить действующую норму законодательства, разрешающую платные дороги только при существовании альтернативных бесплатных. Окружная власть через депутатов Госдумы от ЯНАО, в частности, заместителя председателя комитета ГД РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимира Пушкарева, способствует принятию такого документа через законодательный орган страны.

Вряд ли заложенное в него решение, касающееся всех Арктических территорий, предприятий и населенных пунктов, обсуждалось за пределами ЯНАО. Есть опасность, что опыт успешного региона-донора ЯНАО, может быть рекомендован федеральными министерствами менее доходным регионам обращающимся за госфинансированием дорог. Если поправки будут приняты, правительство РФ получит возможность отказывать в финансировании дорог под предлогом возможности их перевода на платность. Это будет способствовать отступлению России из Арктики, которое началось в 1990-х годах, и приостановилось в последнее время.

В случае непринятия Госдумой поправок, по словам заместителя губернатора ЯНАО Александра Калинина, власти округа готовы профинансировать строительство моста из бюджета, что, возможно, является лучшим вариантом.