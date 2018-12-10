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Падение Уолл-стрит: S&P рухнул до минимума за восемь месяцев

Экономика

Dow Jones находится на минимальных значениях 2018 года

Нью-Йорк, США, 10 декабря 2018, 21:21 — REGNUM  Фондовый рынок США продолжает падение — индекс S&P 500 упал на 30,14 пункта, или на 1,14 процента, до 2602,94 пункта, и находится на минимуме за восемь месяцев, 10 декабря передает агентство Reuters.

Dow Jones также снижается — за три часа с начала торгов промышленный индекс снизился на 356,82 пункта (1,46%), до 24 032,13 пункта. Индекс находится на минимальных значениях 2018 года.

«Высокотехнологичный» Nasdaq, единственный индекс, который начал торги 10 декабря в «зеленой зоне», к настоящему моменту также снизился — на 29,50 пункта (0,42%), до 6939,75 пункта.

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