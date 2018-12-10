Эксперты: Сделка ОПЕК+ была «хорошей», но «недостаточной»

Лондон, , 21:10 — REGNUM Мировые цены на нефть в начале недели продолжили падение, прерванное на краткий срок сделкой ОПЕК+ по снижению добычи, 10 декабря передает агентство Reuters.

По мнению аналитиков нефтяного рынка, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи сыграло позитивную роль, но оказалось «недостаточным».

"Казалось, что соглашение в пятницу было хорошим. Возможно, мы должны сказать — лучшим в нынешних условиях. Но как бы хорошо это ни выглядело, мы считаем, что оно не сможет обеспечить долгосрочную ценовую поддержку», — считает стратег PVM Oil Associates Тамас Варга.

По словам Эдварда Белла из Emirates NBD, сокращения не помогут избежать «профицита рынка в 1,2 млн баррелей в сутки в первом квартале» 2019 года.

«Масштаб сокращений… недостаточен для того, чтобы вернуть рынок к дефициту», — заявил Белл журналистам.

Также эксперты отмечают, что на рынок нефти все большее влияние оказывает не уровень добычи, а глобальная экономическая неопределенность.

«Опасения по поводу мировой экономики и прогноз уменьшения спроса на нефть являются все более негативным фактором для рынка», — отмечает представитель Again Capital Management Джон Килдуфф.

Впрочем, некоторые эксперты отмечают, что текущий уровень нефтяных цен «отвечает интересам большинства стран» ОПЕК+ — такое мнение озвучили аналитики JBC Energy.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря на саммите в Вене страны ОПЕК и Россия договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Сделка вызвала рост нефтяных цен на 3%.

Однако эффект сделки оказался недолгим — на торгах 10 декабря нефть марки Brent подешевела на 75 центов до $60,96 за баррель, нефть WTI потеряла в цене 95 центов и оценивается в $51,66 за баррель.

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