Кострома: больше всего прямых договоров заключено по горячему водоснабжению

Кострома, 10 декабря 2018, 20:30 — REGNUM Костромская область вошла в число регионов-лидеров «по числу заключенных прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями», сообщает пресс-служба губернатора области.
Такую информацию сообщил советник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров на стратегической сессии по обсуждению актуальных проблем в деятельности расчетных центров в Сочи.
По данным областной государственной жилищной инспекции, на данный момент количество многоквартирных домов, где собственники приняли решение о переходе на прямые договоры, составляет:
- по горячему водоснабжению — 69%;
- по газоснабжению — 31%;
- по тепловой энергии — 30%;
- по холодному водоснабжению — 28%;
- по электроэнергии — 20%;
- водоотведению — 8%.
«При проведении мониторинга выявлена высокая активность собственников помещений по принятию решений о переходе на прямые договоры в Костромской, Московской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской, Архангельской и Амурской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе», — отмечают в пресс-службе.
ИА REGNUM напоминает, что норма о возможности заключать договор между потребителем и поставщиком услуг ЖКХ (электроэнергия, отопление, горячая и холодная вода) вступили в силу в мае 2018 года.
Согласно норме граждане могут без посредников оплачивать предоставленные услуги. С одной стороны, это снижает риск финансовых злоупотреблений управляющих компаний, с другой — в случае возникновения проблем с ресурсоснабжающей организацией, рядовой потребитель должен будет находить решение сам, без внешней поддержки.