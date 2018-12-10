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Кострома: больше всего прямых договоров заключено по горячему водоснабжению

Экономика

Регион оказался в числе субъектов РФ, где отмечен наиболее высокий процент прямых договоров на поставку коммунальных услуг

Кострома, 10 декабря 2018, 20:30 — REGNUM  Костромская область вошла в число регионов-лидеров «по числу заключенных прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями», сообщает пресс-служба губернатора области.

Такую информацию сообщил советник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров на стратегической сессии по обсуждению актуальных проблем в деятельности расчетных центров в Сочи.

По данным областной государственной жилищной инспекции, на данный момент количество многоквартирных домов, где собственники приняли решение о переходе на прямые договоры, составляет:

  • по горячему водоснабжению — 69%;
  • по газоснабжению — 31%;
  • по тепловой энергии — 30%;
  • по холодному водоснабжению — 28%;
  • по электроэнергии — 20%;
  • водоотведению — 8%.

«При проведении мониторинга выявлена высокая активность собственников помещений по принятию решений о переходе на прямые договоры в Костромской, Московской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской, Архангельской и Амурской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе», — отмечают в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что норма о возможности заключать договор между потребителем и поставщиком услуг ЖКХ (электроэнергия, отопление, горячая и холодная вода) вступили в силу в мае 2018 года.

Согласно норме граждане могут без посредников оплачивать предоставленные услуги. С одной стороны, это снижает риск финансовых злоупотреблений управляющих компаний, с другой — в случае возникновения проблем с ресурсоснабжающей организацией, рядовой потребитель должен будет находить решение сам, без внешней поддержки.

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Проблемы ЖКХ
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