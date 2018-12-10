Samsung построит танкеры для СПГ за 360 млн долларов

Сеул, , 23:39 — REGNUM Один из крупнейших мировых кораблестроительных конгломератов Samsung Heavy Industries построит два танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Сумма контракта составила 358 миллионов долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Соглашение заключено с неназванным оператором из Азии. По условиям, постройка кораблей должна завершиться к 2021 году. Природный газ в таких танкерах находится в жидком состоянии и охлаждён до температуры — 163 градуса. Максимальная вместимость может достигать 266 тысяч кубометров газа.

В 2018 году Samsung Heavy Industries заключил несколько контрактов на поставку 44 танкеров, в том числе — 13 для перевозки СПГ. Их общая стоимость оценивается в 5,4 миллиарда долларов.