Корейский конгломерат Lotte инвестирует в Индонезию 44 млрд долларов

Сеул, , 22:33 — REGNUM Один из крупнейших корейских конгломератов Lotte Group до 2024 года инвестирует в экономику Индонезии 44 миллиарда долларов; также будет создано 70 000 рабочих мест. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Планами компании поделился её руководитель Шин Дон Бин во время церемонии открытия нового химического завода в Индонезии. Ещё один химический завод будет построен на острове Ява и начнёт свою работу в 2023 году. Значительную часть средств Lotte инвестирует в создание высокотехнологичных производств, которые будут функционировать на основе искусственного интеллекта. Главным образом, Lotte будет создавать химические заводы и строить гипермаркеты и торговые центры. Lotte намерена занять лидирующие позиции в Юго-Восточной Азии и Индонезии в частности, заявил Шин Дон Бин.

Кроме того, только в 2019 году Lotte вложит 11 миллиардов долларов в развитие интернет-бизнеса и расширение своего присутствия в Южной Корее и США.