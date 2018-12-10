Индия обогнала КНР по объёму привлечённых инвестиций

Нью-Дели, , 21:48 — REGNUM Международная компания финансового консалтинга Dialogic опубликовала доклад, посвящённый оценке трансграничных инвестиций.

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, согласно данным компании, впервые за 20 лет Индия обогнала Китай по объемам прямых иностранных инвестиций. Таким образом, по этому показателю Поднебесная утратила лидирующие позиции среди развивающихся стран. В 2018 году зарубежные инвесторы вложили в индийскую экономику 38 миллиардов долларов, в то время как на китайскую экономику пришлось 32 миллиарда.

Согласно отчету, главными сферами индийской экономики, куда была вложена большая часть средств иностранных инвесторов, стали производство потребительских товаров и ритейл.