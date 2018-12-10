С начала года в республиканский бюджет Киргизии поступило 120,3 млрд рублей

Бишкек, , 20:00 — REGNUM За 11 месяцев 2018 года в республиканский бюджет Киргизии поступило ресурсов на сумму свыше 125,1 млрд сомов (120,3 млрд рублей), что больше показателя аналогичного периода 2017 года на более чем 3,2 млрд сомов (3 млрд рублей) или на 2,6%. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов.

При этом доходы республиканской казны составили около 104,5 млрд сомов (100,4 млрд рублей). По сравнению с январем — ноябрем 2017 года доходы уменьшились на 0,7%.

Из этих денег около 54,8 млрд сомов (более 52,6 млрд рублей) поступило от налоговой службы и еще более 37,7 млрд сомов (36,2 млрд рублей) — от таможенной службы. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года налоговые доходы выросли на 6,9%, а таможенные — на 22,6%.

Расходы республиканского бюджета Киргизии за 11 месяцев 2018 года, согласно предварительным данным , составляют около 125,5 млрд сомов (более 120,6 млрд рублей). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы казны увеличились на 3% или более чем на 3,6 млрд сомов (около 3,5 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что доходы республиканского бюджета Киргизии по итогам 2017 года превысили 140 млрд сомов (134,6 млрд рублей по текущему курсу) и выросли по сравнению с 2016 годом на 12,8%. А его расходы в минувшем году превысили 140,6 млрд сомов (130,2 млрд рублей), что на 6,5% больше, чем в 2016 году. Таким образом, дефицит казны в 2017 году превысил 0,6 млрд рублей.

Отметим, что ранее консультант ПРООН Динар Турдумалиева заявила о том, что власти Киргизии вынуждены регулярно просить финансовую помощь у международных доноров и других стран, поскольку республика пока не способна самостоятельно решить проблему дефицита бюджета.

Читайте также: Эксперт ПРООН: Киргизия не может самостоятельно устранить дефицит бюджета