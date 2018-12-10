Тамбовский губернатор поручил «ТСК» заключить договор с компанией «КомЭк»

Тамбов, , 19:13 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 10 декабря, поручил в течение пяти дней решить вопрос с заключением договора с ООО «КомЭк» на сортировку мусора и захоронение отходов на полигоне, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

На еженедельном совещании Александр Никитин вновь вернулся к «мусорной» теме. Первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов представил пояснительную записку к сложившейся ситуации по полигону ООО «КомЭк» в Тамбовском районе. В ней рекомендуется региональному оператору по обращению с ТКО, а им является АО «Тамбовская сетевая компания», заключить договор с ООО «КомЭк» на сортировку мусора и захоронение отходов на полигоне в Тамбовском районе. Губернатор дал поручение решить этот вопрос в течение пяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в ходе личного приема граждан к главе администрации области Александру Никитину обратились работники компании «КомЭк», обеспокоенные невключением в новую редакцию территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами полигона в Тамбовском районе и опасающиеся увольнений.

Данную ситуацию детально изучили в администрации региона, в том числе рассмотрели на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда области, выполнению целевых показателей по уровню занятости инвалидов и развитию национальной системы квалификации. Мнение областной власти было единогласным: необходимо сделать все возможное, чтобы при переходе на новую систему организации сбора и утилизации бытовых отходов работники предприятия не пострадали.

Что касается полигона ООО «КомЭк», находящегося в Тамбовском районе, то требования к нему не изменились. Руководство предприятия должно предоставить документы, подтверждающие возможность его дальнейшей работы.

Напомним, еще в марте 2017 года в области была утверждена территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами. В документе, в том числе, указан срок эксплуатации полигона в Тамбовском районе ООО «КомЭк» — до 1 января 2019 года. С учётом данной даты, в проект корректировки территориальной схемы, который был опубликован в конце октября 2018 года, полигон ООО «КомЭк» в Тамбовском районе не вошёл. От руководства предприятия ждут, чтобы они привели в порядок данные проектной вместимости этого полигона, фактического захоронения на нем отходов и его остаточной вместимости. Вместе с тем, другие полигоны компании, находящиеся в Жердевском, Рассказовском и Уваровском районах, включены в новую схему.

Читайте ранее в этом сюжете: Тамбовские власти разбираются с возможными увольнениями в компании «КомЭк»