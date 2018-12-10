Госдума расширяет перечень получателей субсидий из федерального бюджета

Москва, , 18:56 — REGNUM Правительственный законопроект, устанавливающий размер госпошлины за регистрацию аттракционов, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Речь идет о дифференцированной ставке госпошлины, которая будет зависеть от уровня рискованности аттракциона. Так, например, регистрация аттракциона с высокой степенью потенциального биомеханического риска обойдется в 13 тыс. рублей. За ту же процедуру в отношении аттракционов средней степени риска надо будет уплатить 7 тыс. рублей, а с малой — 3,5 тыс. рублей.

Такие нововведения позволят обеспечить более безопасную эксплуатацию аттракционов, считают в правительстве. Кроме того, госпошлина будет в 100-процентном размере уходить в бюджеты регионов, чтобы будет способствовать их наполняемости.

Ко второму чтению профильный комитет поддержал предложения правительства и дополнил законопроект нормой, не связанной с основным текстом законопроекта. Так, согласно инициативе, в федеральном бюджете могут предусматриваться субсидии юрлицам, которые не являются государственным или муниципальным унитарным предприятием (ФУП, МУП), но при этом на 100% принадлежат государству. Эти субсидии могут быть направлены на капвложения в объекты транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, а также на возмещение затрат по капвложениям, которые такие юрлица уже совершили. Для получения таких субсидий компания должна продемонстрировать, что достигает показателей результативности.