Госзаказ и Сирия: Россия вышла на второе место в мире по продажам оружия

Москва, , 18:30 — REGNUM Главные причины роста объемов производства и продажи орудия российскими компаниями — гособоронзаказ и продолжающийся военный конфликт в Сирии, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 10 декабря, комментируя итоги исследования экспертов о мировых объёмах продажи оружия в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира сообщили, что по итогам 2017 года российские компании вышли на второе место вслед за американскими по объему продажи оружия, опередив конкурентов из Великобритании.

Эксперты оценивали продажи 100 крупнейших мировых производителей. Великобритания занимала 2-е место в данном рейтинге с 2002 года. В сравнении с 2016 годом объем продаж российских производителей вырос на 8,5% и составил 37,7 млрд долларов.

«Рост производства российского оружия связан как с большим гособоронзаказом, так и с продолжающимся конфликтом в Сирии. Он требует постоянного обновления запасов высокоточного вооружения и запчастей для различных типов техники.

Стабильное второе место на мировом рынке вооружения также способствует большому объему производства», — отметил Леонид Нерсисян.