Инвестор готов вложить 1,7 млрд рублей в цифровизацию Липецкой области

Липецк, , 18:14 — REGNUM Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с генеральный директором ПАО «МРСК Центра» Игорем Маковским. Как сообщила пресс-служба областной администрации, Маковский представил руководителю региона концепцию внедрения цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом Липецкой области.

В ближайшие пять лет в цифровизацию региона «МРСК Центра» планирует вложить свыше 1,7 млрд рублей. Реализация проекта позволит обеспечить наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса, снизить потери электроэнергии и значительно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.

Игорь Артамонов поддержал инициативу по инновационному развитию сетевого комплекса региона, отметив, что Липецкая область всегда открыта для инноваций. Кроме этого, врио главы региона Игорь Артамонов и генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский обсудили консолидацию электросетевых активов области. В частности, речь шла о сетях ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания». Сети предприятия, находящегося в состоянии банкротства, изношены на 65%. И их приобретение такой крупной компанией, как «МРСК Центра», повысит надежность электроснабжения региона. Стороны выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству в этой сфере.