Подведомственное минздраву Чувашии учреждение хочет кроссовер за 1,9 млн

Чебоксары, , 18:07 — REGNUM В Чувашии подведомственное министерству здравоохранения учреждение закупает кроссовер почти за 2 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает автономное учреждение «Республиканская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Чувашии. Опубликован открытый запрос предложений в электронной форме на поставку легкового автомобиля 2018 года выпуска с максимальной ценой 1 926 500 рублей. Источником финансирования являются «средства, полученные от приносящей доход деятельности». При определении победителя будут учитываться цена договора (80%) и сроки поставки товара (20%).

«Наименование: Skoda Kodiaq Ambition, или эквивалент. Цвет: белый. Интерьер: тканевая обивка чёрного цвета», — говорится в техническом задании.

Согласно документу, планируется приобрести полноприводный лифтбек мощностью 180 лошадиных сил и максимальной скоростью 207 км/ч, коробка передач — DSG-7 с адаптивным алгоритмом управления, технически допустимая максимальная масса — 2295 кг.

Машина должна быть оснащена системой экстренной связи «ЭРА Глонасс», датчиками парковки, подушками безопасности, индикаторами давления в шинах, круиз-контролем с ограничителем скорости, системой контроля дистанции, а также радио Bolero, bluetooth, голосовым управлением с усилителем голоса. Среди параметров освещения — подсветка багажного отделения, «пространства для ног спереди», дополнительные сигнальные лампочки в передних дверях.

Один из самых больших разделов — «Комфорт». В числе требуемых параметров — датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, поясничные опоры в спинках передних сидений, передние и задние сиденья с подогревом, наружные зеркала с обогревом, складная спинка задних сидений, розетка 12В в багажнике, ящики под передними сиденьями, очечник, вещевые отделения в багажнике, набор сеток в багажнике, скребок для льда.