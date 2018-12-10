МИД Китая прокомментировал ситуацию с арестом финдиректора Huawei в Канаде

Пекин, , 18:16 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая прокомментировало ситуацию с арестом финансового директора Huawei в Китае, 10 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению представителя МИД Китая Лу Канга на брифинге в Пекине, корпорация Huawei до сегодняшнего дня никогда не имела проблем с органами безопасности других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде по требованию властей США. Китайская корпорация борется за освобождение своего топ-менеджера под залог.

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