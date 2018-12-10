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В ноябре жители Украины стали покупать больше валюты

Экономика

Военное положение не спровоцировало кризис

Киев, 10 декабря 2018, 18:12 — REGNUM  В течение ноября жители Украины купили более чем на $100 млн больше, чем в предыдущем месяце, а также продали на $124 млн меньше, сообщила 10 декабря пресс-служба национального банка Украины (НБУ) на официальном сайте.

Объём чистой покупки валюты составил $90,5 млн. В НБУ отметили, что военное положение в стране не повлияло на банковский сектор:

«В первые дни после введения военного положения наблюдалась повышенная чувствительность населения к ситуации на валютном рынке. Однако на сегодняшний день ситуация стабилизировалась», — рассказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Напомним, 26 декабря в десяти областях Украины было введено военное положение на один месяц. Это решение взволновало жителей страны, из-за чего заметно вырос курс доллара.

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Военное положение на Украине
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