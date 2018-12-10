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В Симферополе — острый дефицит общественного транспорта и водителей

Экономика

Через год городские власти обещают возвращение на маршруты 150 троллейбусов

В Симферополе — острый дефицит общественного транспорта и водителей
Иллюстрация: Simadm.ru
Водитель автобуса

Симферополь, 10 декабря 2018, 17:44 — REGNUM  Несмотря на закупку новых автобусов, Симферополь всё равно испытывает острый дефицит общественного транспорта и водителей. Об этом 10 декабря заявила и.о. главы администрации Симферополя Наталья Маленко.

«У нас сегодня в городе работает наше муниципальное унитарное предприятие «Горавтотранс», но пока не работает «Крымтроллейбус», и проблема в том, что нет водителей. Они сейчас обучаются, и я думаю, что к концу 2019 года у нас будет на маршрутах ещё 150 троллейбусов, что позволит значительно облегчить для всех людей непосильную задачу — спокойно добраться до работы», — отметила Маленко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымской столице выпустили на линию около полусотни новых автобусов, которые власти города приобрели в лизинг.

Читайте ранее в этом сюжете: Симферополь получил полсотни новых автобусов

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Судьба общественного транспорта в городах России
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