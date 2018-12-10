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Симферополь получил полсотни новых автобусов

Экономика

Вместо 88 машин на маршрутах города теперь будут работать 125

Симферополь получил полсотни новых автобусов
Иллюстрация: Simadm.ru
Новые автобусы. Симферополь

Симферополь, 10 декабря 2018, 17:37 — REGNUM  В Симферополе выпустили на линию 44 новых автобуса, ещё шесть остаются в резерве. Об этом журналистам 10 декабря сообщила и.о. главы администрации Симферополя Наталья Маленко.

«Теперь у муниципального предприятия «Горавтотранс» 148 автобусов. Из 50 закупленных, на линии выходит 44, ещё шесть пока остаются в резерве. В целом на линии будут работать 125 автобусов вместо 88. Самое главное, что они выходят на маршруты, где горожане ждали их час-полтора, а иногда и вовсе не могли дождаться», — отметила Наталья Маленко.

По её словам, автобусы российского производства и закупались в лизинг.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября глава РК назначил седьмого за последние четыре с половиной года министра транспорта — специалиста из Санкт-Петербурга Сергея Карпова, который занял место заслуженного работника физкультуры РФ Юрия Овсянникова.

Об этом: Крым получил седьмого министра транспорта

Читайте развитие сюжета: В Симферополе — острый дефицит общественного транспорта и водителей

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Судьба общественного транспорта в городах России
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