Симферополь получил полсотни новых автобусов

Симферополь, , 17:37 — REGNUM В Симферополе выпустили на линию 44 новых автобуса, ещё шесть остаются в резерве. Об этом журналистам 10 декабря сообщила и.о. главы администрации Симферополя Наталья Маленко.

«Теперь у муниципального предприятия «Горавтотранс» 148 автобусов. Из 50 закупленных, на линии выходит 44, ещё шесть пока остаются в резерве. В целом на линии будут работать 125 автобусов вместо 88. Самое главное, что они выходят на маршруты, где горожане ждали их час-полтора, а иногда и вовсе не могли дождаться», — отметила Наталья Маленко.

По её словам, автобусы российского производства и закупались в лизинг.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября глава РК назначил седьмого за последние четыре с половиной года министра транспорта — специалиста из Санкт-Петербурга Сергея Карпова, который занял место заслуженного работника физкультуры РФ Юрия Овсянникова.

Об этом: Крым получил седьмого министра транспорта

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