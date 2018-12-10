Бюджет Адыгеи на 2019 год принят

Майкоп, , 17:30 — REGNUM Бюджет Республики Адыгея на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов принят 10 декабря на XXXI заседании Государственного Совета — Хасэ РА, сообщила пресс-служба главы РА. Заседание госсовета состоялось при участии главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Закон Республики Адыгея «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» во втором чтении был одобрен большинством голосов депутатов. В соответствии с документом, доходы бюджета в 2018 году запланированы в размере 21,6 млрд рублей, в том числе 10,3 млрд рублей — налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления составят 11,3 млрд рублей. Расходы утверждены на уровне 22,2 млрд рублей. Дефицит минимизирован и составит 590,3 млн рублей.

Бюджет является социально ориентированным, сформирован в программном формате на основе утвержденных кабинетом министров республики 20 государственных программ, касающихся всех сфер жизни. Бюджетные средства, в соответствии с документом, будут сконцентрированы на решении ключевых социально-экономических задач.

Отметим. Что по сравнению с первым чтением дододы и расходы бюджета увеличены на 2,8 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений республике. Также по итогам первого и второго чтения бюджета депутатами поддержаны 16 поправок в сумме 378,7 млн рублей: деньги направят на капитальный ремонт дорог местного значения, благоустройство территорий, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера, проекты в здравоохранении, спорте. При этом было отмечено, что отложенные поправки будут находиться на контроле у органов исполнительной и законодательной власти для принятия необходимых решений.

Кроме того, депутаты поддержали инициативу региональных властей об увеличении республиканских субсидий местным бюджетам на софинасирование расходных обязательств при выполнении полномочий органов местного значения в 2018 году. Выделяется 133,2 млн рублей за счет неиспользованных остатков прошлого года. Субсидии получат Майкоп, Кошехабльский, Красногвардейский и Шовгеновский районы.

Также во втором чтении принят проект закона РА «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Документ принят без дефицита, он предусматривает доходную и расходную часть в сумме по 5,2 млрд рублей, создан нормативный страховой запас Фонда.

«Президент РФ Владимир Владимирович Путин на прошедшем съезде партии «Единая Россия» акцентировал внимание на необходимости выполнения задач, ориентированных на запрос общества в справедливости, честности, открытости деятельности всех уровней власти. Это касается и бюджетной политики. Уверен, что мы предусмотрели грамотное распределение средств с учетом интересов всех слоев населения и потребностей муниципалитетов, которые рассчитывают на поддержку региона», — сказал Мурат Кумпилов.