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Половина скоростных поездов в Италии прибывают с опозданием

Экономика

Главная проблема — очереди в крупных железнодорожных узлах

Половина скоростных поездов в Италии прибывают с опозданием
Rob Dammers
Скоростной поезд

Рим, 10 декабря 2018, 17:25 — REGNUM  Почти половина скоростных поездов в Италии прибывают с опозданием на 5 минут и более, сообщает Il Sole 24 Ore в понедельник, 10 декабря.

В период с 1 января по 23 ноября 2018 года вовремя приходили лишь 51,5% скоростных поездов. В последние две недели этот показатель вырос на 5%.

Главная проблема состоит в образовании «очередей» в крупных железнодорожных узлах. Самые перегруженные станции — Termini в Риме и Centrale в Милане. Руководители железнодорожных говорят о резком увеличении количества скоростных поездов в последние годы.

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Экономика Италии
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