«Севмаш» и «Новатэк» начнут строить новый завод в 2021 году?

Москва, , 17:24 — REGNUM В строительстве в РФ завода на плавучих бетонных основаниях будут задействованы многие предприятия, а не только «Севмаш» и «Новатэк». Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 10 декабря на пресс-конференции заявил генеральный директор АО ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, поинтересовавшегося, к чему привели переговоры между «Севмашем» и «Новатэком», о которых было объявлено ещё весной 2018 года.

«Переговоры идут и дальше, — сказал Будниченко. — Это не такая быстрая тема. Там сотни тысяч металлоконструкций. Там не один «Севмаш» будет задействован. Задействованы будут многие предприятия. Мы сегодня, исходя из реально имеющихся возможностей, считаем, что в 2021 году сначала около 40 тыс. тонн, а потом по нарастающей сможем изготавливать эти конструкции и отгружать их для строительства этого завода. Переговоры идут положительно. С «Новатэком» мы хорошо знакомы и друг друга не обманываем».

Напомним, как сообщает официальный сайт АО ПО «Севмаш», в публикации от 15 марта 2018 года среди проектов, на которые нацелен «Севмаш», работа с компанией «Новатэк», которая планирует строительство минимум трёх линий завода, размещаемых на бетонных плавучих основаниях. Вес модулей на одну линию составляет 120 тысяч тонн. Далее количество линий планируется довести до 12. Уточняется, что участие в этом проекте позволит обеспечить «Севмаш» работой на ближайшие 10−15 лет наряду со строительством кораблей для ВМФ.