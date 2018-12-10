В Тверской области расчищено 11 тыс. гектаров просек ЛЭП

Тверь, , 17:05 — REGNUM 11 тысяч гектаров просек линий электропередачи расчищено в Тверской области с начала учений энергетиков ПАО «Россети», сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства региона.

«Лучший результат, который будет достигнут по итогам проведения учений — это свет и тепло в домах Тверской области, стабильное энергоснабжение предприятий в любое время суток, года», — отметил губернатор Игорь Руденя в день старта учений 22 сентября.

Напомним, масштабные учения ПАО «Россети» проходят при поддержке правительства региона, в них участвуют более пяти тысяч сотрудников из 20 филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. В мероприятиях по расширению просек вместе с энергетиками ПАО «Россети» участвуют специалисты ГБУ «ЛПЦ — Тверьлес», лесники и лесозаготовители. Работы запланированы на территории всех 11 лесничеств Тверской области. На данный момент план учений по расчистке просек выполнен на 62%. В среднем энергетики расчищают ежедневно около 190 га просек. Кроме того, с начала учений реконструировано почти 480 км линий электропередачи 6−10 кВ, заменены «голые» провода на самонесущие изолированные, установлено 9396 новых железобетонных опор. Выполнена расчистка просек линий электропередачи на площади 8,9 тыс. га. Выправлено 1886 опор, заменено 1465 аварийных опор и 2994 изоляторов воздушных линий на 5906 км ЛЭП. Дополнительно повалено более 27,3 тыс. деревьев, отремонтирована 221 трансформаторная подстанция.

Учений завершатся 22 декабря. Их результатом должно стать снижение аварийности на сетях и минимизация перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий, повышение устойчивости и надежности электроэнергетического комплекса области.