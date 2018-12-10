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Севастопольское Заксобрание провалило губернаторский план приватизации

Экономика

В 2018 году документ отклонили уже в четвёртый раз

Севастопольское Заксобрание провалило губернаторский план приватизации
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 10 декабря 2018, 17:02 — REGNUM  Заксобранию Севастополя не хватило одного голоса для принятия 10 декабря в первом чтении прогнозный план приватизации госимущества, предложенный правительством города в качестве законопроекта.

«Существуют объекты, которые, с моей точки зрения, обязаны быть управляемыми государством. Это естественные монополии — сети, дороги, причальные стенки. Нам в который раз заносят закон без изменений. С самого начала мы просили дополнительные пояснения, чтобы принимать соответствующие решения. Любой рачительный хозяин, передавая своё имущество кому-то, во-первых, должен определить за него справедливую цену. Нам не дают такой возможности, не предоставив соответствующих документов. Во-вторых, надо отдать объекты в хорошие руки», — заявил депутат Алексей Чалый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе и в июле 2018 года депутаты Заксобрания уже отклоняли законопроект о прогнозном плане приватизации госимущества на 2019 и 2020. Помимо этого парламентарии сняли его с рассмотрения в начале декабря из-за отсутствия главного докладчика.

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Приватизация госактивов
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