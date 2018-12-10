Цена на непищевую спиртосодержащую продукцию сравняется с алкоголем

Москва, , 16:58 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает продажу непищевой спиртосодержащей продукции по цене, ниже минимальной стоимости алкоголя.

Данное постановление устанавливает минимальные цены на непищевую спиртосодержащую продукцию — теперь они не должны быть ниже минимальной цены на алкоголь. Также постановление вводит запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в организациях общественного питания.

Медведев напомнил, что с продажами непищевой спиртосодержащей продукции было много проблем, прежде всего — это массовые пищевые отравления употреблявших такие продукты в качестве алкогольных сурогатов.

«Мы помним, сколько с этим было связано проблем, какое количество отравлений», — отметил глава правительства.

Он также подчеркнул, что данное постановление должно сделать продажи такой продукции невыгодной.

«Это выбивает экономическую основу из подобного рода торговли», — пояснил Медведев.

Напомним, что наиболее широкий общественный резонанс тема продаж непищевой спиртосодержащей продукции приобрела в декабре 2016 года, когда в Иркутской области погибли 62 человека, употреблявшие контрафактный концентрат для ванн «Боярышник».