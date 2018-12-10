Бизнес помогал России не благодаря, а вопреки Чубайсу – эксперт

Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Поблагодарить за развитие России в девяностые годы нужно не олигархов, а малый бизнес, но их вклад был внесен не благодаря, а вопреки действиям Анатолия Чубайса и его коллег, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 декабря, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя заявления Чубайса о необходимости поблагодарить бизнес.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава «Роснано» заявил о необходимости «сказать спасибо» российскому бизнесу. По мнению Чубайса, именно бизнес «страну отстроил, восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, вернул зарплату людям, наполнил бюджет деньгами». «Всё это сделал бизнес российский. Это все сделали те, кого общество называет олигархами», — сказал глава «Роснано».

"В определенном смысле поблагодарить бизнес действительно надо: он одевал и обувал страну в девяностые. Только это были не олигархи, а малый бизнес, и они занимались этим вынужденно. После того, как Чубайс и компания разогнали отечественную науку, НИИ и КБ, у многих инженеров и профессоров не было иного выбора, кроме как стать челноками.

Благодарить олигархов — это почти то же самое, что благодарить вермахт. В том числе «благодаря» олигархам были разграблены закрома Родины и убита отечественная экономика. Они претендовали только на самые сладкие куски, а средства, которые должны были работать в России, вывозили за границу. Никакой госдеп не был для России вредоноснее олигархов», — отметил Алексей Третьяков.