ОСК недовольна ходом строительства нового эллинга для «Северной верфи»

Москва, , 17:21 — REGNUM Каждый день задержки проекта строительства нового эллинга для судостроительного завода «Северная верфь» оборачивается убытками государства. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 10 декабря на пресс-конференции заявил президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Комментируя новость о недовольстве властей Санкт-Петербурга ходом и темпами строительства этого эллинга Рахманов сказал:

«Это ОСК недовольна ходом строительства нового эллинга. В этом смысле мы обратились в Минстрой и в правительство Санкт-Петербурга: «Ребята, сделайте что-то с вашим «Метростроем!» А «Метрострой» на 24% принадлежит, собственно говоря, правительству города Санкт-Петербург. И ребята пришли на конкурс, честно его выиграли, честно пообещали, а теперь с нас деньги тянут. Конечно, мы будем недовольны, и ещё как. Тем более каждый день задержки этого проекта — это ничто иное, как деньги, вынутые из кармана акционеров в лице государства. Мы и дальше будем уделять этому максимальное внимание. Всё то, что происходит на «Северной верфи», является для нас ключевым. Поэтому здесь важно акценты правильно развивать. Мы, со своей стороны, сделали всё, что могли, деньги платим исправно, ну уж будьте любезны, вбейте сваи, заливайте фундамент и договаривайтесь с поставщиками металлоконструкций, чтобы они были вовремя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM 13 марта 2018 года, по словам Рахманова, строительство нового эллинга Северной верфи (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) может быть завершено уже летом 2019 года, о чём он заявил 12 марта во время общения со студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

По словам Рахманова, в настоящее время проект по модернизации «Северной верфи» находится в активной фазе. Там будет построен крупнейший эллинг, высотой 75 метров, длиной 250 метров с двумя построечными местами.

Судостроительный комплекс будет предназначен для создания афрамаксов — танкеров, предназначенных чаще всего для перевозки сырой нефти и других жидких грузов, а также газовозов.

Добавим, что 5 декабря в Смольном прошло совещание по ситуации со строительством эллинга. По его итогам вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин предложил «Северной верфи» отработать альтернативные предложения по завершению строительства объекта другими подрядчиками. А нынешнему подрядчику — компании «Метрострой» — поручено провести мобилизацию работ на объекте. Албин потребовал в недельный срок выработать и согласовать план по завершению работ на строительной площадке.

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