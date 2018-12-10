В Севастополе утвердили величину прожиточного минимума на 2019 год

Севастополь, , 16:23 — REGNUM Власти Севастополя повысили величину прожиточного минимума, на основе которой определяется социальная доплата неработающим пенсионерам. Соответствующий закон принят 10 декабря в двух чтениях на внеочередном пленарном заседании Заксобрания.

«Прожиточный минимум на 2019 год составит 8 842 рубля, это величина ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации — 8 846 рублей», — заявила глава управления финансов городского департамента труда и социальной защиты населения Оксана Нагибина.

По словам замуправляющего отделением фонда по Севастополю Елены Гайворонской, принятый закон позволил увеличить на 120 рублей месячное содержание пенсионерам, которые живут на прожиточный минимум.

«Если бы его не приняли, то такие пенсионеры получали бы прежнюю доплату из федерального бюджета, а вот те, кто обратился бы в 2019 году за назначением пенсии, если её размер был бы меньше прожиточного минимума, не получали бы никаких доплат», — уточнила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, летом правительство Севастополя утвердило новые показатели прожиточных минимумов за второй квартал 2018 года, который, по данным департамента труда и социальной защиты населения, в расчёте на душу населения составил 10 099 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Севастополя повысили ранее сниженный прожиточный минимум