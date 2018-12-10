Решение о сокращении добычи — не гарантия роста нефти: эксперт

Москва, , 16:05 — REGNUM Импульсный рост нефтяных котировок после оглашения итогов саммита ОПЕК+ совместно с приглашенными независимыми производителями сменился коррекцией. Североморская смесь Brent, протестировав в конце прошлой недели отметку $63,70, сегодня, 10 декабря, вернулась ниже уровня $61. Аналогичная картина наблюдается и с ценой легкого американского сорта WTI — от уровня около $55 цена вернулась к $51,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Решение сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки оказалось выше нижней границы ожиданий рынка. Но энтузиазм быстро растворился в реальности. США продолжают наращивать добычу, а проблемы потребления энергоносителей из-за замедления темпов роста мировой экономики все еще остаются в поле зрения участников рынка.

«Таким образом, ОПЕК+ еще стоит доказать, что их реальные действия не разойдутся с планами по сокращению добычи. В ближайшей перспективе боковая динамика цен, вероятно, продолжится. Диапазон для Brent составит $58,40−63,10. Размах колебаний для WTI — $50,10−54,50 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Стабильность нефтяного рынка гарантирована полгода — эксперт