Понедельник, 10 Декабря 2018 года
16:23:15 МСК

Решение о сокращении добычи — не гарантия роста нефти: эксперт

Экономика

ОПЕК+ еще стоит доказать, что их реальные действия не разойдутся с планами

Москва, 10 декабря 2018, 16:05 — REGNUM  Импульсный рост нефтяных котировок после оглашения итогов саммита ОПЕК+ совместно с приглашенными независимыми производителями сменился коррекцией. Североморская смесь Brent, протестировав в конце прошлой недели отметку $63,70, сегодня, 10 декабря, вернулась ниже уровня $61. Аналогичная картина наблюдается и с ценой легкого американского сорта WTI — от уровня около $55 цена вернулась к $51,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Решение сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки оказалось выше нижней границы ожиданий рынка. Но энтузиазм быстро растворился в реальности. США продолжают наращивать добычу, а проблемы потребления энергоносителей из-за замедления темпов роста мировой экономики все еще остаются в поле зрения участников рынка.

«Таким образом, ОПЕК+ еще стоит доказать, что их реальные действия не разойдутся с планами по сокращению добычи. В ближайшей перспективе боковая динамика цен, вероятно, продолжится. Диапазон для Brent составит $58,40−63,10. Размах колебаний для WTI — $50,10−54,50 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Стабильность нефтяного рынка гарантирована полгода — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить