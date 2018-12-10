В Калужской области общественники и власти обсудили качество дорог

Калуга, , 16:03 — REGNUM В министерстве дорожного хозяйства Калужской области состоялись общественные обсуждения региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Они разработаны в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM в областном ведомстве.

В мероприятии приняли участие министр дорожного хозяйства области Ольга Иванова, руководители профильных учреждений и ведомств, муниципалитетов, представители общественных организаций, территориальных общин, а также жители региона.

В ходе обсуждений отмечалось, что на территории региона в настоящее время создана «Калужская агломерация». Ядро агломерации — город Калуга, спутники — прилегающие территории муниципальных образований: Бабынинский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы, а также городской округ «Город Обнинск».

Сообщается, что по итогам реализации мероприятий проекта к концу 2024 года в Калужской агломерации доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, будет доведена до 85%. На выполнение мероприятий по достижению показателя из федерального бюджета ежегодно планируется направлять 552 млн рублей.

За пять лет с 2019 по 2024 год всего на указанные целы будет переведено 3,3 млрд рублей. Из консолидированного бюджета области будет выделено 858 млн. рублей. На эти средства будет выполнен ремонт 668 км дорог агломерации.