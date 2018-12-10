Рубль может укрепиться ниже отметки 65 — эксперт

Москва, , 15:59 — REGNUM Динамика курса российского рубля против доллара США и евро в первой половине предстоящей недели будет в большей степени зависеть от ожиданий рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов.

«Во-первых, стоит помнить позицию ЦБ РФ о вероятном упреждающем повышении ключевой ставки для сохранения контроля над инфляцией, которую высказала Эльвира Набиуллина несколько недель назад. На текущий момент рынок готовится к поднятию ставки на заседании ЦБ РФ в пятницу, 14 декабря, на 25 б. п., что будет способствовать спросу на российский рубль и приводить к укреплению рубля против корзины иностранных валют.

Во-вторых, решение ОПЕК+ вне ОПЕК о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей на шесть месяцев несколько разочаровало рынок: фактическое сокращение добычи начнется только в марте, т. е. спустя половину срока с начала соглашения, и будет учитывать сокращение с наиболее высоких уровней добычи — октября 2018 года. Таким образом, не ожидается долгосрочного роста стоимости нефти вслед за пятничным повышением цены. В то же время, в краткосрочной перспективе, повышение стоимости нефти станет еще одним аргументом в пользу временного укрепления рубля», — пояснил эксперт.

Однако стоит разделять локальную тенденцию и среднесрочную. В рамках локальной тенденции, к 14 декабря, можно будет увидеть укрепление рубля на указанных выше факторах до уровней 64,60−64,90 руб. за доллар. Но в среднесрочной перспективе на первый план выйдут негативные драйверы для российской валюты. Основные из них — это новые санкционные ограничения, которые планирует рассмотреть Конгресс США против экономики России после новогодних каникул, а также возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила для нужд Минфина со стороны ЦБ РФ в декабре.

«Таким образом, основной сценарий на предстоящую неделю предполагает укрепление российского рубля к отметке в 64,60−64,90 руб. за доллар, после чего, скорее всего, будет новая волна ослабления рубля с выходом в диапазон 66−69 рублей за доллар во второй половине декабря», — считает Авинов.

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