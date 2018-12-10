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Ташкент и Астана договорились ускорить пропуск поездов через границу

Экономика

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области железнодорожных контейнерных перевозок

Ташкент, 10 декабря 2018, 15:58 — REGNUM  Казахстан и Узбекистан договорились увеличить пропускную способность пограничного перехода Сарыагаш — Келе с 21 до 26 пар поездов в сутки, сообщили 10 декабря в пресс-службе АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги».

Заместитель председателя правления «Казахстанских железных дорог» Канат Альмагамбетов провел в Ташкенте переговоры с первым заместителем главы АО «Узбекские железные дороги» Фазлитдином Сагдуллаевым.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области железнодорожных контейнерных перевозок. Стороны также договорились рассмотреть вопрос обеспечения более конкурентоспособных тарифных ставок на перевозку транзитных грузов.

Отметим, рост грузопотока железнодорожным и автомобильным транспортом на казахстанско-узбекистанской границе связан повышением внешнего товарооборота Узбекистана.

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Железнодорожные перевозки
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