Тверь и Торжок соединила пригородная «Ласточка»

Тверь, , 15:48 — REGNUM Первый скорый пригородный пассажирский поезд «Ласточка» отправился из Торжка в Тверь 9 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. С 9 по 14 декабря по маршруту будут ходить четыре поезда, с 15 декабря — восемь. Время в пути составляет 58 минут, это на 30 минут меньше, чем на обычной электричке.

О том, что число маршрутов «Ласточки» на территории Тверской области должно увеличиваться, ранее говорил глава региона Игорь Руденя: это позволит обеспечить население и гостей региона качественными пассажирскими перевозками, а транспортная доступность — один из факторов развития туризма.

Отметим, что из Торжка «Ласточки» будут отправляться в 6:55, 10:05, 16:40 и 19:15, из Твери — в 8:55, 15:28, 18:01 и 21:20. Все поезда будут останавливаться в Лихославле. Расписание составлено таким образом, чтобы тверские «Ласточки» стыковались с московскими. Движение обычных электричек обещают сохранить в полном объеме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, приобрести билеты на «Ласточку» из Твери в Торжок и обратно можно на любой станции участка Москва — Тверь — Торжок, а также в приложении «РЖД Пассажирам». Стоимость билета для взрослых от Твери до Торжка — 286 рублей, от Твери до Лихославля — 160 рублей, от Торжка и Лихославля — 126 рублей. Проезд для детей до 5 лет — бесплатный.