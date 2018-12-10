В словах Чубайса есть доля истины – эксперт

Москва, , 15:47 — REGNUM В словах Чубайса содержится значительная доля истины. К сожалению, несмотря на то, что российская экономика перешла на капиталистические рельсы, занятие бизнесом периодически осуждается обществом, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Более того, часть российских граждан иногда обвиняет бизнесменов во всех возможных бедах, а о благодарности вообще речи не идет. Хотя должно быть наоборот.

«Чтобы страна развивалась, в частности, за счет среднего и мелкого бизнеса, необходимо, чтобы бизнес получал как реальную поддержку со стороны государства в виде субсидий и различных привилегий, так и признание в обществе.

Возможно, стоит даже отмечать выделившихся бизнесменов какими-либо государственными наградами, например, за вклад в экономику», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роснано Анатолий Чубайс назвал российское общество «инфантильным», отметив, что оно «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране».

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