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На Кубани создадут производство Li-ion батарей для запуска авиадвигателей

Экономика

Объём инвестиций в проект составит 100 млн рублей

Краснодар, 10 декабря 2018, 15:46 — REGNUM  Производство литий-ионных (Li-ion) аккумуляторных батарей, которые используются для запуска авиационного двигателя, запустит в Краснодарском крае компания «Сатурн», сообщает 10 декабря пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Общий объем финансирования в создание производства составит 100 млн рублей: 70 млн предприятие получит в виде льготного займа, одобренного ФРП, ещё 30 млн предоставит Фонд развития промышленности Краснодарского края.

В сообщении отмечается, что сегодня в российской специальной авиации применяется два типа стартерных аккумуляторных батарей: никель-кадмиевые и серебряно-цинковые. Недостатком первых является их чрезвычайная дороговизна, вторых — низкие характеристики.

Реализация проекта обеспечит российских авиастроителей Li-ion батареями, которые характеризуются более высокой удельной энергией и увеличенным сроком службы. Таким образом, их использование в авиации позволит снизить эксплуатационные затраты примерно в два раза.

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Авиастроение
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