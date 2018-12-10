Казахстанцы смогут заработать до 46 тысяч рублей за фиксацию нарушений ПДД

Астана, , 15:43 — REGNUM Жители столицы Казахстана смогут зарабатывать до 260 тысяч тенге (46,5 тысячи рублей) в месяц, отправляя правоохранительным органам фото‑ и видеоматериалы на которых запечатлены машины в момент нарушения правил дорожного движения, пишет «Nur.kz».

Такую сумму вывели из расчета о среднем количестве нарушений, которые водитель с видеорегистратором предположительно сможет увидеть, находясь за рулем от полутора до трех часов ежедневно.

При этом также было учтено то, что все нарушители будут погашать свои штрафы в течение семи дней с момента составления протокола о нарушении ПДД, то есть со скидкой в 50%.

Напомним, 7 декабря 2018 года министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, выступая на правительственном часе в сенате Казахстана, заявил о том, что его ведомство планирует разработать приложение для мобильных телефонов, с помощью которого граждане смогут отправлять органам правопорядка фото и видео с нарушениями ПДД.

По словам милицейского чиновника, за это гражданам будет выплачиваться денежное вознаграждение в размере 40% от суммы штрафа, заплаченного нарушителем.

Отметим, что, по данным правоохранительных органов Казахстана, в настоящее время свыше 14,2 миллиона казахстанцев (около 78% населения республики) являются владельцами мобильных телефонов.