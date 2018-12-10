Костромские власти обещают отремонтировать более 1000 км дорог за 6 лет

Кострома, , 15:39 — REGNUM В ближайшие 6 лет костромские власти обещают отремонтировать 130 километров городских и более тысячи — региональных дорог, сообщает пресс-служба губернатора области. Планируется, что на данные цели будет потрачено 17,7 миллиардов рублей.

За данный период регион закупит более 100 единиц специализированной техники и оборудования, в том числе асфальтобетонный завод и асфальтоукладочную технику.

Отметим, что программа дорожных работ будет реализована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По требованию главы региона Сергея Ситникова ремонт дорог будет проведен после работ по замене инженерных сетей.

В областном департаменте транспорта надеются, что ремонт дорог снизит количество аварийно-опасных участков в два раза.

ИА REGNUM напоминает, что дорожное хозяйство Костромской области получило в 2018 году почти 3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это вдвое больше прошлогодних показателей.

Деньги планировалось потратить на капитальный ремонт трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь», ремонт дорог в селах региона и капитальный ремонт моста через Волгу. В пресс-службе губернатора области отмечали, что финансирование стало возможно благодаря деньгам, которые вносят грузоперевозчики через систему «Платон».